У ВООЗ оцінили майбутнє коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Коронавірус, швидше за все, стане ендемічною хворобою, і людство навчиться жити поруч з ним. Про це заявив експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), професор Девід Хейманн, передає The Guardian, інформує УНН.
“Судячи з усього, SARS-CoV-2 стане ендемічним, як і чотири інших коронавіруси людини”, — зазначив він. На думку фахівця, вірус продовжить мутувати в міру розмноження в клітинах людини, особливо в регіонах, де захворювання поширилося широко.
Ендемічні захворювання — це інфекції, прив’язані до певної місцевості.
Хейманн припустив, що люди зможуть співіснувати з коронавірусом, оскільки у них вже є “інструменти для порятунку життів”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЄС попередили про “високі ризики” від поширення нових мутацій коронавірусу
Глава програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій доктор Майк Райан вказав, що навіть масова вакцинація поки не зможе повністю зупинитися поширення вірусу. Він залишиться загрозою для людей, але дуже низького рівня.
Нагадаємо, раніше у ВООЗ казали, що мутації коронавірусу будуть продовжуватися.