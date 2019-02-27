В Волновахе эвакуировали почти сотню человек из-за "минирования" суда

Так, сегодня утром, в 8:40, в полицию поступил звонок от анонима о том, что помещение государственного учреждения по улице Юбилейной заминировано.

"Из помещения госучреждения были немедленно эвакуированы 82 человека, это работники суда и посетители. Полицейские также оцепили прилегающую территорию. Далее на месте работали взрывотехники и кинологи. Никаких подозрительных или взрывоопасных предметов обнаружено не было. По состоянию на 12:00 районный суд начал работу в штатном режиме", - отметили в полиции, уточнив, что проверка длилась более 4 часов.

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Решается вопрос о внесении в ЕРДР ст.259 УК Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Сейчас правоохранители устанавливают личность, которая причастна к совершенному правонарушению.

Напомним, в Киеве аноним сообщил о заминировании торгового центра "Городок" в районе метро "Почайна", однако вызов оказался ложным.