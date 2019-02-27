У Волновасі евакуювали майже сотню осіб через "замінування" суду

Так, сьогодні вранці, о 08:40, до поліції надійшов дзвінок від аноніма про те, що приміщення державної установи по вулиці Ювілейній заміновано.

"З приміщення держустанови було негайно евакуйовано 82 особи, це працівники суду та відвідувачі. Поліцейські також оточили прилеглу територію. Далі на місці працювали вибухотехніки та кінологи. Жодних підозрілих чи вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Станом на 12:00 районний суд розпочав роботу в штатному режимі", - зазначили в поліції, уточнивши, що перевірка тривала понад 4 години.

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Вирішується питання про внесення до ЄРДР ст.259 КК України - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Наразі правоохоронці встановлюють особу, яка причетна до вчиненого правопорушення.

Нагадаємо, у Києві анонім повідомив про замінування торгового центру "Городок" в районі метро "Почайна", однак виклик виявився хибним.