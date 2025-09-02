$41.370.05
11:50 • 11460 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02 • 32784 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24 • 64178 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
08:46 • 81401 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 48134 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 102740 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 41619 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 74355 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 52156 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 104295 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
У Vogue США новый руководитель: 39-летняя Хлоя Малль сменила Анну Винтур

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Хлоя Малль возглавила редакционный контент Vogue US, сменив Анну Винтур. Малль работает в журнале более десяти лет, ранее была редактором Vogue.com.

У Vogue США новый руководитель: 39-летняя Хлоя Малль сменила Анну Винтур

Культовый модный журнал Vogue начинает новую страницу своей истории. После ухода легендарной Анны Винтур с поста главного редактора американского издания, руководителем редакционного контента Vogue US стала 39-летняя Хлоя Малль. Это решение считают началом новой эры для одного из самых влиятельных глянцев мира. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали 

Малль хорошо знакома коллективу: она более десяти лет работает в журнале на разных должностях. В последнее время была редактором Vogue.com и соведущей подкаста The Run-Through with Vogue. Коллеги отмечают ее как человека с тонким чувством стиля, сильными организаторскими навыками и современным видением развития бренда.

Анна Винтур, возглавлявшая американский Vogue более трех десятилетий и ставшая символом издания, оставляет после себя огромное наследие. Назначение Малль, по мнению экспертов, может стать балансом между сохранением традиций и внедрением новых форматов, которые больше соответствуют цифровой эпохе и запросам молодой аудитории.

Сколько погибло медийщиков и работников культуры из-за российского вторжения в Украину: озвучены цифры29.08.25, 14:14 • 4120 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира