У Vogue США новый руководитель: 39-летняя Хлоя Малль сменила Анну Винтур

Культовый модный журнал Vogue начинает новую страницу своей истории. После ухода легендарной Анны Винтур с поста главного редактора американского издания, руководителем редакционного контента Vogue US стала 39-летняя Хлоя Малль. Это решение считают началом новой эры для одного из самых влиятельных глянцев мира. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Малль хорошо знакома коллективу: она более десяти лет работает в журнале на разных должностях. В последнее время была редактором Vogue.com и соведущей подкаста The Run-Through with Vogue. Коллеги отмечают ее как человека с тонким чувством стиля, сильными организаторскими навыками и современным видением развития бренда.

Анна Винтур, возглавлявшая американский Vogue более трех десятилетий и ставшая символом издания, оставляет после себя огромное наследие. Назначение Малль, по мнению экспертов, может стать балансом между сохранением традиций и внедрением новых форматов, которые больше соответствуют цифровой эпохе и запросам молодой аудитории.

