Vogue США має нову керівницю: 39-річна Хлоя Малль замінила Анну Вінтур

11:50 • 10074 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 31115 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 61546 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
08:46 • 78888 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 46980 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 100946 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 41279 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 73589 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 52113 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 104005 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 193791 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 193725 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 182558 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 179495 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 173307 перегляди
Публікації
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto11:50 • 10134 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo10:24 • 61682 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
08:46 • 79016 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні06:50 • 54835 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 101037 перегляди
УНН Lite
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo11:20 • 10688 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ10:43 • 14443 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України08:32 • 30232 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 73591 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 62758 перегляди
Vogue США має нову керівницю: 39-річна Хлоя Малль замінила Анну Вінтур

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Хлоя Малль очолила редакційний контент Vogue US, замінивши Анну Вінтур. Малль працює у журналі понад десять років, раніше була редакторкою Vogue.com.

Vogue США має нову керівницю: 39-річна Хлоя Малль замінила Анну Вінтур

Культовий модний журнал Vogue розпочинає нову сторінку своєї історії. Після відходу легендарної Анни Вінтур з посади головного редактора американського видання, керівницею редакційного контенту Vogue US стала 39-річна Хлоя Малль. Це рішення вважають початком нової ери для одного з найвпливовіших глянців світу. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі 

Малль добре знайома колективу: вона понад десять років працює у журналі на різних посадах. Останнім часом була редакторкою Vogue.com та співведучою подкасту The Run-Through with Vogue. Колеги відзначають її як людину з тонким відчуттям стилю, сильними організаторськими навичками та сучасним баченням розвитку бренду.

Анна Вінтур, яка очолювала американський Vogue понад три десятиліття і стала символом видання, залишає після себе величезну спадщину. Призначення Малль, на думку експертів, може стати балансом між збереженням традицій і впровадженням нових форматів, які більше відповідають цифровій епосі та запитам молодої аудиторії.

Скільки загинуло медійників і працівників культури через російське вторгнення в Україну: озвучені цифри29.08.25, 14:14 • 4120 переглядiв

Степан Гафтко

КультураНовини Світу