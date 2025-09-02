Vogue США має нову керівницю: 39-річна Хлоя Малль замінила Анну Вінтур

Культовий модний журнал Vogue розпочинає нову сторінку своєї історії. Після відходу легендарної Анни Вінтур з посади головного редактора американського видання, керівницею редакційного контенту Vogue US стала 39-річна Хлоя Малль. Це рішення вважають початком нової ери для одного з найвпливовіших глянців світу. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Малль добре знайома колективу: вона понад десять років працює у журналі на різних посадах. Останнім часом була редакторкою Vogue.com та співведучою подкасту The Run-Through with Vogue. Колеги відзначають її як людину з тонким відчуттям стилю, сильними організаторськими навичками та сучасним баченням розвитку бренду.

Анна Вінтур, яка очолювала американський Vogue понад три десятиліття і стала символом видання, залишає після себе величезну спадщину. Призначення Малль, на думку експертів, може стати балансом між збереженням традицій і впровадженням нових форматів, які більше відповідають цифровій епосі та запитам молодої аудиторії.

