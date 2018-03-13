В военной палатке, которая сгорела на полигоне "Широкий лан", находилось 15 человек - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В военной палатке, которая сгорела в Николаевской области на полигоне "Широкий лан", находилось 15 человек. Об этом на своей странице Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.
"Трагедия произошла в ночь на вторник, 13 марта, в 03:35 на территории 233-го учебного центра Михайловка Николаевской области. Из-за неосторожного обращения одного из военнослужащих с горюче-смазочными материалами в палаточном городке, где находились 15 военнослужащих, произошло возгорание палатки. Вследствие чрезвычайного происшествия один воин погиб и семеро получили ожоги различной степени тяжести", - написал А.Лысенко.
Военная прокуратура держит на контроле ход расследования пожара в воинской части Николаевской области, в результате которого погиб военнослужащий.
Напомним, по факту уничтожения военного имущества, повлекшее тяжкие последствия, начато уголовное производство по ч.2 ст.412 УК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины.