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17:10 • 59752 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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В военной палатке, которая сгорела на полигоне "Широкий лан", находилось 15 человек - прокуратура

В военной палатке, которая сгорела на полигоне "Широкий лан", находилось 15 человек - прокуратура

Киев  •  УНН

 • 8917 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. В военной палатке, которая сгорела в Николаевской области на полигоне "Широкий лан", находилось 15 человек. Об этом на своей странице Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

"Трагедия произошла в ночь на вторник, 13 марта, в 03:35 на территории 233-го учебного центра Михайловка Николаевской области. Из-за неосторожного обращения одного из военнослужащих с горюче-смазочными материалами в палаточном городке, где находились 15 военнослужащих, произошло возгорание палатки. Вследствие чрезвычайного происшествия один воин погиб и семеро получили ожоги различной степени тяжести", - написал А.Лысенко.

Военная прокуратура держит на контроле ход расследования пожара в воинской части Николаевской области, в результате которого погиб военнослужащий.

Напомним, по факту уничтожения военного имущества, повлекшее тяжкие последствия, начато уголовное производство по ч.2 ст.412 УК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины.

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