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У військовому наметі, який згорів на полігоні “Широкий лан”, перебувало 15 осіб — прокуратура

У військовому наметі, який згорів на полігоні “Широкий лан”, перебувало 15 осіб — прокуратура

Київ • УНН

 • 8917 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. У військовому наметі, який згорів у Миколаївській області на полігоні “Широкий Лан”, перебувало 15 осіб. Про це на своїй сторінці Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.

“Трагедія сталася в ніч на вівторок, 13 березня, о 03:35 год. на території 233 навчального центру поблизу с.Михайлівка Миколаївської області. Через необережне поводження одного з військовослужбовців з паливно-мастильними матеріалами в наметовому містечку, де перебували 15 військовослужбовців, трапилась возгорання намету. Внаслідок надзвичайної пригоди один воїн загинув та семеро отримали опіки різного ступеню тяжкості”, — написав А.Лисенко.

Військова прокуратура тримає на контролі хід розслідування пожежі у військовій частині Миколаївської області, внаслідок якої загинув військовослужбовець.

Нагадаємо, за фактом знищення військового майна, що спричинило тяжкі наслідки, розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.412 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону Південного регіону України.

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