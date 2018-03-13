У військовому наметі, який згорів на полігоні “Широкий лан”, перебувало 15 осіб — прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У військовому наметі, який згорів у Миколаївській області на полігоні “Широкий Лан”, перебувало 15 осіб. Про це на своїй сторінці Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
“Трагедія сталася в ніч на вівторок, 13 березня, о 03:35 год. на території 233 навчального центру поблизу с.Михайлівка Миколаївської області. Через необережне поводження одного з військовослужбовців з паливно-мастильними матеріалами в наметовому містечку, де перебували 15 військовослужбовців, трапилась возгорання намету. Внаслідок надзвичайної пригоди один воїн загинув та семеро отримали опіки різного ступеню тяжкості”, — написав А.Лисенко.
Військова прокуратура тримає на контролі хід розслідування пожежі у військовій частині Миколаївської області, внаслідок якої загинув військовослужбовець.
Нагадаємо, за фактом знищення військового майна, що спричинило тяжкі наслідки, розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.412 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону Південного регіону України.