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В войне, которую развязала Россия, нельзя сохранять нейтралитет - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. В войне, которую развязала Россия против Украины, нельзя сохранять нейтралитет, ведь отсутствие помощи нашему государству означает усиление России, которая затем будет угрожать другим странам. Об этом сказал Зеленский после встречи с Джастином Трюдо в Оттаве, сообщает Офис президента, передает УНН.

Цитата

«Ты помогаешь Украине или России. В этой войне не будет посредников. Ослабляя помощь Украине, ты усилишь Россию. А мощная Россия и то, чего от нее ожидать… Я думаю, история в книгах и свидетелях на это уже давно ответила. Если кто-то хочет рискнуть – хорошо, ослабляйте помощь украинцам. Но, если быть откровенными и честными, за свободу, за демократию, за права людей надо бороться», – подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Он выразил благодарность странам-партнерам, которые помогают Украине оружием и финансированием.

«Но это не самая большая цена. Самую большую цену все-таки за это сегодня платит Украина – людьми, количеством смертей. Поэтому мы очень благодарны за помощь», – подчеркнул Президент.

Напомним

В рамках рабочего визита в Канаду президент Зеленский провел встречу с премьер-министром’Канады Джастином Трюдо.

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