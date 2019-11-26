В вузах Украины обучается около 60 лиц без гражданства
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В учреждениях высшего образования Украины в 2019-2020 учебном году обучается почти 60 лиц без гражданства. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили в Государственном предприятии "Инфоресурс".
Так, в Украине в 2019-2020 учебном году обучается 57 студентов без гражданства.
Отмечается, что они учатся в частности во Львовском национальном медицинском университет имени Данила Галицкого, Донецком национальном медицинском университете, Харьковском национальном медицинском университете, Запорожском национальном университете и многих других вузах.
Также, популярные специальности среди апатридов - это "Стоматология", "Медицина".
Напомним, более тысячи студентов из России учатся в вузах Украины.
Как сообщалось, в Украине в 2019-2020 учебном году обучается более 63 000 иностранных студентов в высших учебных заведениях.