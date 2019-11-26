У вишах України навчається близько 60 осіб без громадянства
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У закладах вищої освіти України у 2019-2020 навчальному році навчається близько 60 осіб без громадянства. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Державному підприємстві “Інфоресурс”.
Так, в Україні у 2019-2020 навчальному році навчається 57 студентів без громадянства.
Зазначається, що вони навчаються зокрема у Львівському національному медичному університет імені Данила Галицького, Донецькому національному медичному університеті, Харківському національному медичному університеті, Запорізькому національному університеті та багатьох інших вишах.
Також, популярні спеціальності серед апатридів — це “Стоматологія”, “Медицина”.
Нагадаємо, більше тисячі студентів з Росії навчаються у вишах України.
Як повідомлялося, в Україні у 2019-2020 навчальному році навчається понад 63 тисячі іноземних студентів у вищих навчальних закладах.