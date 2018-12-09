В Армении завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Армении подошло к завершению голосование на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает издание "ARMENPRESS", передает УНН.
"По состоянию на 20:00 (местное время Армении - ред.) 9 декабря закрыты все 2010 избирательных участков в 13 избирательных округах. Голосование началось в 08:00. Скоро начнется подсчет голосов. По состоянию на 17:00 часов, явка составляла 39.54 %", - говорится в сообщении.
Отмечают, что за места в парламенте борются 11 политических сил: 2 блока и 9 партий. Это блок "Мой шаг" и.о. премьер-министра Армении Николы Пашиняна, Республиканская партия Армении, правившая до мая этого года, партии "Процветающая Армения", "Светлая Армения", "Сасна црер", АРФ Дашнакцутюн, "Оринац еркир", "Решение гражданина", "Национальный прогресс", "Христианско-народное возрождение" и блок "Мы". Для прохождения в парламент политическим партиям необходимо преодолеть 5% барьер, а блокам - 7%. Если необходимый барьер преодолеют только две политические силы, то электоральный конкурент, который займет третье место, независимо от результата, также получит мандаты, поскольку Конституция гарантирует присутствие в представительном органе минимум трех партий или блоков.
Как сообщал УНН ранее, внеочередные выборы в Национальное собрание (парламент) начались в Армении. В 8:00 (9 декабря - ред.) По местному времени (6:00 по киевскому времени) открылись 2010 избирательных участков по всей стране.