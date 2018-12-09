У Вірменії завершилось голосування на позачергових парламентських виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Вірменії підійшло до завершення голосування на позачергових парламентських виборах. Про це повідомляє видання "ARMENPRESS", передає УНН.
"Станом на 20:00 (місцевий час Вірменії - ред.) 9-го грудня закрито всі 2010 виборчих дільниць у 13 виборчих округах. Голосування почалося о 08:00. Скоро почнеться підрахунок голосів. Станом на 17:00 годину, явка складала 39.54%", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що за місця в парламенті борються 11 політичних сил: 2 блоки і 9 партій. Це блок "Мій крок" в.о. прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна, Республіканська партія Вірменії, що правила до травня цього року, партії "Процвітаюча Вірменія", "Світла Вірменія", "Сасна црер", АРФ Дашнакцутюн, "Оринац еркир", "Рішення громадянина", "Національний прогрес", "Християнсько-народне відродження" і блок "Ми". Для проходження до парламенту політичним партіям необхідно подолати 5% бар'єр, а блокам - 7%. Якщо необхідний бар'єр подолають лише дві політичні сили, то електоральний конкурент, що посяде третє місце, незалежно від результату, також отримає мандати, оскільки Конституція гарантує присутність в представницькому органі мінімум трьох партій або блоків.
Як повідомляв УНН раніше, позачергові вибори до Національних зборів (парламенту) почалися в Вірменії. В 08:00 (9 грудня - ред.) за місцевим часом (6:00 за київським часом) відкрилися 2010 виборчих дільниць по всій країні.