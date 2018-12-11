В Армении по подозрению в убийстве задержан российский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Армении российского военнослужащего задержали по подозрению в убийстве женщины с северо-западного города Гюмри. Об этом сообщает "Radio free Europe", передает УНН.
"11 декабря Генпрокуратура заявила, что по подозрению в убийстве 57-летней местной женщины-дворника задержан военнослужащий 102-ой российской военной базы в Гюмри", - говорится в сообщении.
Отмечают, что женщина умерла от серьезных побоев по дороге в больницу 3 декабря.
Как сообщал УНН, ранее в Армении было обнаружено тело экс-депутата парламента Армении Арутюна Карагезяна с огнестрельным ранением в голову.