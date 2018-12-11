У Вірменії за підозрою у вбивсті затримано російського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Вірменії російського військовослужбовця затримано за підозрою у вбивстві жінки з північно-західного міста Гюмрі. Про це інформує "Radio free Europe", передає УНН.
"11 грудня Генпрокуратура заявила, що за підозрою у вбивстві 57-річної місцевої жінки-двірника затримано військовослужбовця 102-гої російської військової бази в Гюмрі", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що жінка померла від серйозних побоїв дорогою до лікарні 3 грудня.
Як повідомляв УНН, раніше у Вірменії було виявлено тіло екс-депутата парламенту Вірменії Арутюна Карагезяна з вогнепальним пораненням в голову.