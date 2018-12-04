В Армении разбился Су-25, никто не выжил
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Армении разбился штормовик Су-25, который выполнял учебно-тренировочный полет из аэропорта в Гюмри. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости-Армении.
Минобороны Армении заявило о гибели экипажа штурмовика Су-25, с которым ранее была потеряна связь.
Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, обнаружено место крушения штурмовика- район Маралика в Ширакской области Армении. Вследствие крушения Су-25 погибли подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян.
Напомним, ранее в США разбился частный самолет.
Напомним, что учебно-боевой Су-27, в кабине которого находились Иван Петренко и американский летчик Сет Неринг, разбился во время ознакомительного полета в рамках учений "Чистое небо-2018" на территории Винницкой области. В результате падения самолета оба пилота погибли.
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