В Армении разбился Су-25, никто не выжил

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 86553 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103986 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 139058 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136813 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132528 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126554 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164839 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117961 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141544 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145353 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
В Армении разбился Су-25, никто не выжил

В Армении разбился Су-25, никто не выжил

Киев  •  УНН

 • 12884 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Армении разбился штормовик Су-25, который выполнял учебно-тренировочный полет из аэропорта в Гюмри. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости-Армении. 

Минобороны Армении заявило о гибели экипажа штурмовика Су-25, с которым ранее была потеряна связь.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, обнаружено место крушения штурмовика- район Маралика в Ширакской области Армении. Вследствие крушения Су-25 погибли подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян.

Напомним, ранее в США разбился частный самолет.

Напомним, что учебно-боевой Су-27, в кабине которого находились Иван Петренко и американский летчик Сет Неринг, разбился во время ознакомительного полета в рамках учений "Чистое небо-2018" на территории Винницкой области. В результате падения самолета оба пилота погибли. 

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