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У Вірменії розбився Су-25, ніхто не вижив

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Вірменії розбився штормовік Су-25, який виконував навчально-тренувальний політ з аеропорту в Гюмрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Новини-Вірменії.

Міноборони Вірменії заявило про загибель екіпажу штурмовика Су-25, з яким раніше було втрачено зв'язок.

Як повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook прес-секретар Міноборони Вірменії Арцруни Ованесян, виявлено місце аварії штурмовіка - район Маралік в Ширакського області Вірменії. Внаслідок катастрофи Су-25 загинули підполковник Армен Бабаян і майор Мовсес Манукян.

Нагадаємо, раніше в США розбився приватний літак .

Нагадаємо, що навчально-бойовий Су-27, в кабіні якого перебували Іван Петренко і американський льотчик Сет Неринг, розбився під час ознайомчого польоту в рамках навчань "Чисте небо-2018" на території Вінницької області. В результаті падіння літака обидва пілоти загинули.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розслідування катастрофи Су-27: підозрюють помилку пілота


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