У Вірменії розбився Су-25, ніхто не вижив
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Вірменії розбився штормовік Су-25, який виконував навчально-тренувальний політ з аеропорту в Гюмрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Новини-Вірменії.
Міноборони Вірменії заявило про загибель екіпажу штурмовика Су-25, з яким раніше було втрачено зв'язок.
Як повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook прес-секретар Міноборони Вірменії Арцруни Ованесян, виявлено місце аварії штурмовіка - район Маралік в Ширакського області Вірменії. Внаслідок катастрофи Су-25 загинули підполковник Армен Бабаян і майор Мовсес Манукян.
Нагадаємо, раніше в США розбився приватний літак .
Нагадаємо, що навчально-бойовий Су-27, в кабіні якого перебували Іван Петренко і американський льотчик Сет Неринг, розбився під час ознайомчого польоту в рамках навчань "Чисте небо-2018" на території Вінницької області. В результаті падіння літака обидва пілоти загинули.
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