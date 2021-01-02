В Армении назвали количество погибших с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В минздраве Армении назвали число погибших в результате эскалации насилия на территории Нагорного Карабаха. О числе погибших на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян, сообщает УНН.
По ее словам, с сентября со стороны Армении погибли 3 330 человек.
“Специалисты научно-практического центра судебной медицины продолжают исследования и идентификацию тел погибших”, — написала Никогосян.
Состоянием на сейчас для проведения исследований был отобран 1441 образец, в данный момент 871 находятся на исследовании.
По ее словам, идентификацию прошли 436 тел, а еще 66 останков были идентифицированы в последние 10 дней.
Напомним, Армения и Азербайджан заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов Карабаха под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.
В Армении подписание соглашения главой правительства вызвало волну протестов.
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