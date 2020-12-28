Ситуация в Карабахе: Азербайджан и Армения провели обмен пленными
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Очередной обмен пленными состоялся между Азербайджаном и Арменией, в результате двое азербайджанцев, находившихся в плену, доставлены в Баку, а четверо армян — в Ереван. Об этом сообщил журналистам в понедельник командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС и армянскую редакцию “Радио Свобода”.
“Сегодня в целях реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года осуществлен очередной обмен пленными. В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены четверо пленных в Эребуни”, — сказал Мурадов.
Он подчеркнул, что “российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения”.
В понедельник вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил о возвращении на родину при посредничестве России и Международного комитета Красного Креста четырех армянских пленных.
Предыдущий обмен состоялся 15 декабря, тогда при посредничестве РФ в Армению из Азербайджана вернулись 44 пленных. В тот же день в Азербайджан вернулись 12 пленных азербайджанцев.
Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы. Кроме того, под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Согласно данному заявлению, азербайджанской стороне передаются части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район, которые в советские годы были частью Нагорно-Карабахской автономной области.