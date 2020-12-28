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Ситуація у Карабасі: Азербайджан та Вірменія провели обмін полоненими

Київ • УНН

 • 17198 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Черговий обмін полоненими відбувся між Азербайджаном і Вірменією, в результаті двоє азербайджанців, які перебували в полоні, доставлені в Баку, а четверо вірмен — в Єреван. Про це повідомив журналістам у понеділок командувач російським миротворчим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС і вірменську редакцію “Радіо Свобода”.

Ситуація у Карабасі: Азербайджан та Вірменія провели обмін полоненими

“Сьогодні в цілях реалізації тристоронньої заяви лідерів Росії, Азербайджану і Вірменії від 9 листопада 2020 року здійснено черговий обмін полоненими. В результаті проведеної роботи російськими миротворцями під моїм особистим контролем літаком ВКС Росії доставлені в Баку двоє азербайджанців, які перебували в полоні і повернуті четверо полонених в Еребуні”, — сказав Мурадов.

Він підкреслив, що “російські миротворці будуть і надалі сприяти неухильному виконанню тристоронньої угоди”.

У понеділок віце-прем’єр Вірменії Тигран Авінян повідомив про повернення на батьківщину за посередництва Росії і Міжнародного комітету Червоного Хреста чотирьох вірменських полонених.

Попередній обмін відбувся 15 грудня, тоді за посередництва РФ до Вірменії з Азербайджану повернулися 44 полонених. В той же день в Азербайджан повернулися 12 полонених азербайджанців.

Президент Росії Володимир Путін, лідер Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Згідно з домовленостями, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а в регіоні розміщуються російські миротворці. Крім того, під контроль Азербайджану повернуті Агдамський, Кельбаджарський і Лачинський райони. Згідно даної заяви, азербайджанській стороні передаються частини Мартунінського, Мартакертського і Аскеранського районів, місто Шуші і майже весь Гадрутський район, які в радянські роки були частиною Нагірно-Карабахської автономної області.

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