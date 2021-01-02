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У Вірменії назвали кількість загиблих з початку ескалації конфлікту в Нагірному Карабаху

Київ • УНН

 • 13869 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. У мінохоронздоров'я Вірменії назвали число загиблих в результаті ескалації насильства на території Нагірного Карабаху. Про число загиблих на своїй сторінці в Facebook написала прес-секретар міністерства охорони здоров'я Вірменії Аліна Нікогосян, повідомляє УНН

У Вірменії назвали кількість загиблих з початку ескалації конфлікту в Нагірному Карабаху

За її словами, з вересня з боку Вірменії загинули 3 330 осіб.

"Фахівці науково-практичного центру судової медицини продовжують дослідження та ідентифікацію тіл загиблих", - написала Нікогосян.

Станом на зараз для проведення досліджень було відібрано 1441 зразок, в даний момент 871 знаходяться на дослідженні.

За її словами, ідентифікацію пройшли 436 тіл, а ще 66 останків були ідентифіковані в останні 10 днів.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан уклали угоду про припинення вогню в Нагірному Карабасі з 10 листопада. Воно передбачає передачу низки районів Карабаху під контроль Баку і введення в регіон російських миротворців.
У Вірменії підписання угоди главою уряду викликало хвилю протестів.

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