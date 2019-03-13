В Винницкой области расследуют злоупотребления в газовой сфере почти на 100 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Винницкой области начали уголовное производство по факту злоупотребления в газовой сфере на сумму почти 100 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"По факту злоупотребления должностных лиц газораспределительной и газоснабжающей компаний прокуратурой Винницкой области начато уголовное производство. Досудебное расследование поручено следственному управлению Главного управления национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, с октября 2018 года газоснабжающим предприятиям области объемы потребленного бытовыми потребителями газа приведены к стандартным условиям. В результате измеренный счетчиками граждан объем газа увеличен на коэффициенты приведения (до 1,08).
"Приведение к стандартным условиям предполагает корректировки объема измеренного бытовыми счетчиками газа в холодные месяцы в сторону увеличения, поскольку при низких температурах газ сжимается и обычные счетчики считают его объем в сжатом состоянии. Коэффициент приведения от 0,97 до 1,08 зависит от расстояния, которое проходит газ к счетчику по газопроводу над землей снаружи отапливаемых помещений, и месяца, за который производится начисление. Однако, такие действия в отношении бытовых потребителей противоречат законодательству", - отметили в прокуратуре.
По Правилам поставки природного газа, приведение объемов потребленного газа к стандартным условиям проводится только для потребителей, которые не являются бытовыми, сообщили в ведомстве.
Также согласно Методике приведения объема газа к стандартным условиям по показаниям бытовых счетчиков, действие этой Методики распространяется на субъекты хозяйствования, отметили в ведомстве.
"Неправомерности применения указанной методики для перечисления природного газа бытовым потребителям также подтверждено Главным управлением Госпродпотребслужбы в Винницкой области", - добавили в прокуратуре.
Кроме этого, по данным ведомства, постановлением НКРЭКУ № 14787 от 23.11.2018 газораспределительной компании области запрещено при осуществлении учета природного газа, использованного бытовыми потребителями, приводить объемы природного газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов за использованный природный газ бытовыми потребителями.
"Согласно предварительным расчетам газопоставляющая компания безосновательно доначислила бытовым потребителям области объемы природного газа на общую сумму более 98 млн гривен", - отметили в прокуратуре.
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