У Вінницькій області розслідують зловживання у газовій сфері на майже 100 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Вінницькій області розпочали кримінальне провадження за фактом зловживання у газовій сфері на суму майже 100 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
"За фактом зловживання посадових осіб газорозподільної та газопостачальної компаній прокуратурою Вінницької області розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування доручено слідчому управлінню Головного управління національної поліції України", - йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, з жовтня 2018 року газопостачальним підприємством області обсяги спожитого побутовими споживачами газу приведені до стандартних умов. Внаслідок цього виміряний лічильниками громадян об'єм газу збільшено на коефіцієнти приведення (до 1,08).
"Приведення до стандартних умов передбачає корегування обсягу виміряного побутовими лічильниками газу в холодні місяці в бік збільшення, оскільки за низьких температур газ стискається та звичайні лічильники рахують його об'єм в стисненому стані. Коефіцієнт приведення від 0,97 до 1,08 залежить від відстані, яку проходить газ до лічильника по газопроводу над землею зовні опалювальних приміщень, та місяця, за який здійснюється нарахування. Однак, такі дії щодо побутових споживачів суперечать законодавству", - зазначили у прокуратурі.
За Правилами постачання природного газу, приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов проводиться лише для споживачів, які не є побутовими, повідомили у відомстві.
Також згідно з Методикою приведення об'єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників, дія цієї Методики поширюється на суб'єкти господарювання, зазначили у відомстві.
"Неправомірність застосування вказаної методики для перерахування природного газу побутовим споживачам також підтверджено Головним управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій області", - додали у прокуратурі.
Крім цього, за даними відомства, постановою НКРЕКП № 14787 від 23.11.2018 газорозподільній компанії області заборонено при здійснені обліку природного газу, використаного побутовими споживачами, приводити об’єми природного газу до стандартних умов для здійснення комерційних розрахунків за використаний природний газ побутовими споживачами.
"Згідно з попередніми розрахунками газопостачальна компанія безпідставно донарахувала побутовим споживачам області об'єми природного газу на загальну суму понад 98 млн гривень", - зазначили у прокуратурі.
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