В Вене стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сегодня в Вене (Австрия) начинается зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет 21-22 февраля в конгресс-центре Хофбург. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.
В рамках сессии выступят президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка, председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели, действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак и генсек организации Томас Гремингер.
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На сессии планируют обсуждать вопросы безопасности и экономики, гуманитарные вопросы, а также некоторые вопросы политики и экологии.
Как сообщал УНН, постпредставительство Украины в Вене осудило уничтожение беспилотника ОБСЕ российской стороной.