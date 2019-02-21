В Вене стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58816 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 79106 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129748 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129833 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129495 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124935 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160453 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117813 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141415 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
В Вене стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ

В Вене стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 9368 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сегодня в Вене (Австрия) начинается зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет 21-22 февраля в конгресс-центре Хофбург. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.

В рамках сессии выступят президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка, председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели, действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак и генсек организации Томас Гремингер.

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На сессии планируют обсуждать вопросы безопасности и экономики, гуманитарные вопросы, а также некоторые вопросы политики и экологии.

Как сообщал УНН, постпредставительство Украины в Вене осудило уничтожение беспилотника ОБСЕ российской стороной.

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