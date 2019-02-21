В Вене стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ

В рамках сессии выступят президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка, председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели, действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак и генсек организации Томас Гремингер.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты не пропустили наблюдателей ОБСЕ через блокпост



На сессии планируют обсуждать вопросы безопасности и экономики, гуманитарные вопросы, а также некоторые вопросы политики и экологии.



Как сообщал УНН, постпредставительство Украины в Вене осудило уничтожение беспилотника ОБСЕ российской стороной.