У Відні стартує зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ

В рамках сесії виступлять президент Національної ради Австрії Вольфганг Соботка, голова ПА ОБСЄ Георгій Церетелі, чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак і генсек організації Томас Гремінгер.



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На сесії планують обговорювати питання безпеки та економіки, гуманітарні питання, а також деякі питання політики та екології.



Як повідомляв УНН, постпредставництво України у Відні засудило знищення безпілотника ОБСЄ російською стороною.