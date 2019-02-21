У Відні стартує зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сьогодні У Відні (Австрія) розпочинається зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка пройде 21-22 лютого в конгрес-центрі Хофбург. Про повідомляє УНН з посиланням на сайт організації.
В рамках сесії виступлять президент Національної ради Австрії Вольфганг Соботка, голова ПА ОБСЄ Георгій Церетелі, чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак і генсек організації Томас Гремінгер.
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На сесії планують обговорювати питання безпеки та економіки, гуманітарні питання, а також деякі питання політики та екології.
Як повідомляв УНН, постпредставництво України у Відні засудило знищення безпілотника ОБСЄ російською стороною.