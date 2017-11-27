В Вене стартует 17-я сессия Генеральной конференции ЮНИДО

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 4416 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 5252 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 83780 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76353 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89705 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120585 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115738 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145992 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107426 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108844 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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В Вене стартует 17-я сессия Генеральной конференции ЮНИДО

В Вене стартует 17-я сессия Генеральной конференции ЮНИДО

Киев  •  УНН

 • 16142 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. 17-я сессия Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) начинается в понедельник в австрийской столице. Темой форума, который продлится до 1 декабря, станет "Партнерство для успеха в достижении целей в области устойчивого развития". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Почти 1,5 тыс. Делегатов, среди которых будут главы государств и правительств, министры, представители частного и банковского секторов, обсудят вопросы международного сотрудничества с целью реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

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На открытии встречи выступит генеральный директор ЮНИДО Ли Юн и председатель 72-гои сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак. В рамках конференции, помимо пленарных заседаний, будет организовано несколько параллельных мероприятий высокого уровня. Они включают Шестой форум ЮНИДО по вопросам комплексного и устойчивого промышленного развития, совещание стран - доноров ЮНИДО, а также совещание на тему гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, в котором примут участие несколько президентов-женщин, включая лидеров Хорватии Грабар-Китарович и Швейцарии Дорис Лойтхард.

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Участники Генеральной конференции ЮНИДО смогут ознакомиться с достижениями в области промышленного развития, включенными в масштабную экспозицию, которая расскажет об инновациях в частном секторе, виртуальной реальности, биотехнологиях, индустриальные парки и социальных сетях. В поддержку темы "Партнерство для успеха" и с учетом приоритетных задач ЮНИДО в венском отделении ООН пройдет выставка, посвященная новой промышленной революции "Промышленность 4.0", а также инноваций и достижений в области устойчивого развития.

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Кроме того, представители 170 государств уделят особое внимание деятельности ЮНИДО в области энергетики и окружающей среды, аграрного предпринимательства, создание торгового потенциала и рабочих мест, помощи наименее развитым странам, в частности государствам Африки, в совершении прыжка в промышленном развитии

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