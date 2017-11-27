В Вене стартует 17-я сессия Генеральной конференции ЮНИДО

Почти 1,5 тыс. Делегатов, среди которых будут главы государств и правительств, министры, представители частного и банковского секторов, обсудят вопросы международного сотрудничества с целью реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

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На открытии встречи выступит генеральный директор ЮНИДО Ли Юн и председатель 72-гои сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак. В рамках конференции, помимо пленарных заседаний, будет организовано несколько параллельных мероприятий высокого уровня. Они включают Шестой форум ЮНИДО по вопросам комплексного и устойчивого промышленного развития, совещание стран - доноров ЮНИДО, а также совещание на тему гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, в котором примут участие несколько президентов-женщин, включая лидеров Хорватии Грабар-Китарович и Швейцарии Дорис Лойтхард.

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Участники Генеральной конференции ЮНИДО смогут ознакомиться с достижениями в области промышленного развития, включенными в масштабную экспозицию, которая расскажет об инновациях в частном секторе, виртуальной реальности, биотехнологиях, индустриальные парки и социальных сетях. В поддержку темы "Партнерство для успеха" и с учетом приоритетных задач ЮНИДО в венском отделении ООН пройдет выставка, посвященная новой промышленной революции "Промышленность 4.0", а также инноваций и достижений в области устойчивого развития.

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Кроме того, представители 170 государств уделят особое внимание деятельности ЮНИДО в области энергетики и окружающей среды, аграрного предпринимательства, создание торгового потенциала и рабочих мест, помощи наименее развитым странам, в частности государствам Африки, в совершении прыжка в промышленном развитии