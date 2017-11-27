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У Відні стартує 17-та сесія Генеральної конференції ЮНІДО

У Відні стартує 17-та сесія Генеральної конференції ЮНІДО

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. 17-та сесія Генеральної конференції Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) починається в понеділок в австрійській столиці. Темою форуму, який триватиме до 1 грудня, стане "Партнерство для успіху в досягненні цілей в галузі сталого розвитку". Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Майже 1,5 тис. делегатів, серед яких будуть глави держав і урядів, міністри, представники приватного та банківського секторів, обговорять питання міжнародного співробітництва з метою втілення порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 року.

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На відкритті зустрічі виступить генеральний директор ЮНІДО Лі Юн і голова 72-гої сесії Генеральної Асамблеї ООН Мирослав Лайчак. В рамках конференції, крім пленарних засідань, буде організовано кілька паралельних заходів високого рівня. Вони включають Шостий форум ЮНІДО з питань комплексного і сталого промислового розвитку, нарада країн - донорів ЮНІДО, а також нараду на тему гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок, в якому візьмуть участь кілька президентів-жінок, включаючи лідерів Хорватії Колінда Грабар-Кітарович і Швейцарії Доріс Лойтхард.

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Учасники Генеральної конференції ЮНІДО зможуть ознайомитися з досягненнями в галузі промислового розвитку, включеними в масштабну експозицію, яка розповість про інновації в приватному секторі, віртуальної реальності, біотехнологіях, індустріальні парки і соціальних мережах. На підтримку теми "Партнерство для успіху" і з урахуванням пріоритетних завдань ЮНІДО в віденському відділенні ООН пройде виставка, присвячена новій промислової революції "Промисловість 4.0", а також інновацій і досягнень в сфері сталого розвитку.

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Крім того, представники 170 держав приділять особливу увагу діяльності ЮНІДО в галузі енергетики та навколишнього середовища, аграрного підприємництва, створення торгового потенціалу та робочих місць, допомоги найменш розвиненим країнам, зокрема державам Африки, в скоєнні стрибка в промисловому розвитку

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