У Відні стартує 17-та сесія Генеральної конференції ЮНІДО

Майже 1,5 тис. делегатів, серед яких будуть глави держав і урядів, міністри, представники приватного та банківського секторів, обговорять питання міжнародного співробітництва з метою втілення порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ЮНЕСКО затвердили кандидатуру генерального директора організації

На відкритті зустрічі виступить генеральний директор ЮНІДО Лі Юн і голова 72-гої сесії Генеральної Асамблеї ООН Мирослав Лайчак. В рамках конференції, крім пленарних засідань, буде організовано кілька паралельних заходів високого рівня. Вони включають Шостий форум ЮНІДО з питань комплексного і сталого промислового розвитку, нарада країн - донорів ЮНІДО, а також нараду на тему гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок, в якому візьмуть участь кілька президентів-жінок, включаючи лідерів Хорватії Колінда Грабар-Кітарович і Швейцарії Доріс Лойтхард.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Про що домовилися на саміті Східного партнерства: спільна декларація

Учасники Генеральної конференції ЮНІДО зможуть ознайомитися з досягненнями в галузі промислового розвитку, включеними в масштабну експозицію, яка розповість про інновації в приватному секторі, віртуальної реальності, біотехнологіях, індустріальні парки і соціальних мережах. На підтримку теми "Партнерство для успіху" і з урахуванням пріоритетних завдань ЮНІДО в віденському відділенні ООН пройде виставка, присвячена новій промислової революції "Промисловість 4.0", а також інновацій і досягнень в сфері сталого розвитку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 86-та Генеральна асамблея Інтерполу розпочала свою роботу в Пекіні

Крім того, представники 170 держав приділять особливу увагу діяльності ЮНІДО в галузі енергетики та навколишнього середовища, аграрного підприємництва, створення торгового потенціалу та робочих місць, допомоги найменш розвиненим країнам, зокрема державам Африки, в скоєнні стрибка в промисловому розвитку