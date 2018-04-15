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В Верховной Раде зарегистрировали закон с предложением развития биозахоронения вместе с расстениями

В Верховной Раде зарегистрировали закон с предложением развития биозахоронения вместе с расстениями

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8248, который предлагает разгрузить кладбища благодаря развитию кремации и биозахоронения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Инициатором законопроекта выступает премьер-министр Владимир Гройсман.

В законопроекте прописаны правила биозахоронения. Согласно которым разрешается использовать материалы, которые разлагаются в течение пяти лет. Также нельзя устанавливать намогильные сооружения — вместо месте захоронения обустроят информационной табличкой.

Одним из видов биозахоронения может быть помещение праха в биоурну вместе с семенами растений.

Чтобы разгрузить кладбища и прекратить их монополизацию, для биозахоронений выделят отдельные участки кладбищ, парков, скверов и других зеленых зон. Такое решение поможет разгрузить кладбища, которые сейчас переполнены, и снизить стоимость ритуальных услуг.

Также законопроект предоставляет органам местного самоуправления возможность привлекать инвестиции на строительство новых крематориев.

Занопроект № 8248 сейчас находится на рассмотрении в профильных комитетах Верховной Рады.

Как сообщал УНН, Министерство финансов готовит “зачистку” украинского рынка сигарет от отечественных производителей.

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