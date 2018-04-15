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У Верховній Раді зареєстрували законопроект з пропозицією розвитку біопоховання разом з рослинами

У Верховній Раді зареєстрували законопроект з пропозицією розвитку біопоховання разом з рослинами

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект №8248, який пропонує розвантажити кладовища завдяки розвитку кремації та біопоховання. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Ініціатором законопроекту виступає прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

У законопроекті прописані правила біопоховання. Згідно з якими дозволяється використовувати матеріали, що розкладаються протягом п’яти років. Також не можна встановлювати намогильні споруди — натомість місце поховання облаштують інформаційною табличкою.

Одним із видів біопоховання може бути поміщення праху в біоурну разом із насінням рослин.

Щоб розвантажити кладовища та припинити їх монополізацію, для біопоховань виділятимуть окремі ділянки цвинтарів, парків, скверів та інших зелених зон. Таке рішення допоможе розвантажити кладовища, які зараз переповнені, та знизити вартість ритуальних послуг.

Також законопроект надає органам місцевого самоврядування можливість залучати інвестиції на будівництво нових крематоріїв.

Занопроект № 8248 зараз перебуває на розгляді у профільних комітетів Верховної Ради.

Як повідомляв УНН, Міністерство фінансів готує “зачистку” українського ринку сигарет від вітчизняних виробників.

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