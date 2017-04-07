В Верховной Раде предложили свой вариант решения "мусорного кризиса"

"Законопроект (№5614 "О системе сбора и утилизации тары" - ред.) актуальный уже достаточно давно. Его нужно было внедрять лет 10-15 назад. Особенно после событий, которые на сегодняшний день сложились во Львовской области с Грибовичской свалкой. У нас есть недавний пожар в Житомирской области, у нас есть техногенные угрозы по всей Украине, по всем полигонах твердых бытовых отходов. Поэтому этот законопроект немедленно нужно принимать, ведь он даст свои положительные результаты где-то через 2-3 года", - сказал он.

По словам нардепа, больше половины выбрасываемого мусора на полигоны твердых бытовых отходов, - это тара, продукты упаковки, полиэтиленовые мешки, бутылки.

"Нам нужно воспитать экологическое сознание украинского общества и понимание необходимости уменьшить количество бытового мусора вообще. Ведь не секрет, что сегодня мы, все украинцы, говорим о том, что у нас мало ресурса, денег на продукты питания и т.п., звучат различные лозунги. Но в то же время, около 40% в морфологическом составе бытовых отходов, выбрасываемых на свалки украинцами, - это как раз продукты питания. Остальные 60% - это тара и продукты упаковки, полиэтиленовые мешки, бутылки, макулатура, металл и т.п.", - отметил И.Рыбак.

По мнению нардепа, предложенный законопроектом механизм сбора тары будет полезным как для государства, так и для каждого рядового гражданина.

"Что эта система может дать для каждого обывателя? Во-первых, она не дает дополнительной финансовой нагрузки на уплату каких-то дополнительных экологических налогов или сборов. Второе - она ​​не несет финансовой нагрузки для производителей продукции. А, по сути, новая система - это возвращение залоговых средств, которые украинцы платят одновременно с приобретением определенного товара. Эти средства возвращаются потребителю этого товара при сдаче тары", - рассказал он.

И.Рыбак также отметил, что такая система сбора и утилизации использованной тары уже дала свои положительные результаты в странах Центральной и Восточной Европы, в США, Канаде. Следовательно, Украина должна взять в пример вышеперечисленные страны и уменьшить объемы образования мусора по аналогичному принципу.

Напомним, предложенная Верховной Радой модель сбора тары успешно практикуется в Германии.