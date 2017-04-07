У Верховній Раді запропонували свій варіант вирішення “сміттєвої кризи”

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Нова система збору і утилізації пляшок допоможе врегулювати критичну ситуацію із сміттям в Україні. Про це у коментарі УНН сказав народний депутат, голова підкомітету з питань державного моніторингу навколишнього природного середовища Іван Рибак.

“Законопроект (№5614 "Про систему збирання та утилізації тари“ — ред.) на часі вже достатньо давно. Його потрібно було впроваджувати років 10-15 тому. Особливо після подій, які на сьогоднішній день склалися на Львівщині із Грибовицьким сміттєзвалищем. Ми маємо нещодавню пожежу на Житомирщині, ми маємо техногенні загрози по всій Україні, по всіх полігонах твердих побутових відходів. Тому цей законопроект негайно потрібно приймати, адже він дасть свої позитивні результати десь через 2-3 роки”, — сказав він.

За словами нардепа, більше половини сміття, що викидається на полігони твердих побутових відходів, це є тара, продукти пакування, поліетиленові мішки, пляшки.

“Нам потрібно виховати екологічну свідомість українського суспільства і розуміння необхідності зменшити кількість побутового сміття взагалі. Адже не секрет, що на сьогодні ми, всі українці, говоримо про те, що у нас мало ресурсу, грошей на продукти харчування і тому подібне, лунають різні гасла. Але в той же час, близько 40% в морфологічному складі побутових відходів, які викидаються на сміттєзвалища українцями, — це якраз є продукти харчування. Інші 60% — це є тара і продукти пакування, поліетиленові мішки, пляшки, макулатура, метал і тому подібне”, — зауважив І.Рибак.

На переконання нардепа, запропонований законопроектом механізм збору тари буде корисним як для держави, так і для кожного пересічного громадянина.

“Що ця система може дати для кожного обивателя? По-перше, вона не дає додаткового фінансового навантаження на сплату якихось додаткових екологічних податків чи зборів. Друге — вона не несе фінансового навантаження для виробників продукції. А, по суті, нова система — це повернення заставних коштів, які українці сплачують одночасно із придбанням певного товару. Ці кошти повертаються споживачу цього товару при здачі тари”, — розповів він.

І.Рибак також зазначив, що така система збирання та утилізації використаної тари вже дала свої позитивні результати в країнах центральної та східної Європи, в США, Канаді. Відтак, Україна має взяти за приклад вищеперераховані країни та зменшити обсяги утворення сміття за аналогічним принципом.

Нагадаємо, запропонована Верховною Радою модель збору тари успішно практикується у Німеччині.

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