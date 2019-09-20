В сентябре увеличилось количество преступлений против населения оккупированного Донбасса - разведка

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. На временно оккупированных частях территории Донецкой и Луганской областей с начала сентября текущего года существенно увеличилось количество преступлений и правонарушений, совершенных против местного населения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.

“По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ с начала сентября текущего года существенно увеличилось количество преступлений и правонарушений, совершенных против местного населения”, — говорится в сообщении.

В частности, российские наемники, угрожая оружием и применяя физическую силу, грабят местных предпринимателей, совершают кражи имущества жителей населенных пунктов, в которых располагаются подразделения оккупантов.

“Значительный рост на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей числа пострадавших местных жителей вызван в первую очередь протекционистским отношением российско-оккупационного командования к военным преступникам, которые получили российские паспорта и, прикрываясь российским гражданством, избегают ответственности за совершение преступлений и правонарушений”, — отметил Максим Праута.

Так, заявления о совершенных военными преступниками физическом насилии и побоях, в том числе в отношении женщин и подростков, за якобы нарушение “комендантского часа”, как правило, даже не регистрируются так называемыми местными правоохранителями.

Напомним, на Донбассе диверсанты из рядов боевиков работают в интересах съемок фейковых материалов российскими телевизионщиками.

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