У вересні збільшилась кількість злочинів проти населення окупованого Донбасу - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. На тимчасово окупованих частинах території Донецької та Луганської областей з початку вересня поточного року суттєво збільшилась кількість злочинів і правопорушень, скоєних проти місцевого населення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.
“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ з початку вересня поточного року суттєво збільшилась кількість злочинів і правопорушень, скоєних проти місцевого населення”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, російські найманці, погрожуючи зброєю та застосовуючи фізичну силу, грабують місцевих підприємців, здійснюють крадіжки майна жителів населених пунктів, у яких розташовуються підрозділи окупантів.
“Значне зростання на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей числа постраждалих місцевих жителів спричинене в першу чергу протекціоністським ставленням російсько-окупаційного командування до військових злочинців, які отримали російські паспорти і, прикриваючись російським громадянством, уникають відповідальності за скоєння злочинів і правопорушень”, — зазначив Максим Праута.
Так, заяви про вчинені військовими злочинцями фізичне насильство і побої, у тому числі стосовно жінок і підлітків, за нібито порушення “комендантської години”, як правило, навіть не реєструються так званими місцевими правоохоронцями.
Нагадаємо, на Донбасі диверсанти з лав бойовиків працюють в інтересах зйомок фейкових матеріалів російськими телевізійниками.