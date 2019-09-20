У вересні збільшилась кількість злочинів проти населення окупованого Донбасу - розвідка

КИЇВ. 20 вересня. УНН. На тимчасово окупованих частинах території Донецької та Луганської областей з початку вересня поточного року суттєво збільшилась кількість злочинів і правопорушень, скоєних проти місцевого населення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.