В сентябре следует ожидать повышения цен на молоко - эксперт

"Ближе к осени, в осенний период те или иные продукты обычно начинают расти в цене. Это сезонные колебания, они будут присутствовать в этом году. Обычно в середине августа начинает дорожать закупочная цена на молоко. Затем в сентябре это отражается на молочных продуктах. Это нормально, я думаю, со этом году исключения не будет, постепенный рост цен на молочные продукты будет иметь место, особенно, если мы говорим о качественных молочных продуктах", - сообщила Колесник.

Вместе с тем, Колесник отметила, что цены на хлеб расти скорее всего не будут.

"Что касается хлеба, то каких-то проблем ожидать не стоит. У нас достаточно зерна", - отметила Колесник.



Как сообщал УНН, в Киеве выросли цены на хлеб, масло и молоко.