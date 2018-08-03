У вересні слід чекати підвищення цін на молоко - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У вересні слід чекати підвищення цін на молоко та молочні продукти, проте це є нормальне сезонне коливання ціни. Про це на брифінгу повідомила заступник директора ProAgro Information Company Марія Колесник, передає УНН.
"Ближче до осені, в осінній період ті чи інші продукти зазвичай починають рости в ціні. Це є сезонні коливання, вони будуть присутні і цього року. Зазвичай у середині серпня починає дорожчати закупівельна ціна на молоко. Потім у вересні це відображається на молочних продуктах. Це нормально, я думаю, зо цього року винятку не буде, поступове зростання цін на молочні продукти матиме місце, особливо, якщо ми говоримо про якісні молочні продукти", - повідомила Колесник.
Разом з тим, Колесник відзначила, що ціни на хліб зростати скоріше за все не будуть.
"Що стосується хліба, то якихось проблем очікувати не варто. В нас достатньо зерна", - відзначила Колесник.
Як повідомляв УНН, у Києві зросли ціни на хліб, масло та молоко.