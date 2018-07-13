В сентябре ожидается визит руководства НАТО в Украину

"Недавно визит в страну осуществила заместитель генерального секретаря НАТО (Роуз Геттемюллер - ред.), второе лицо в организации. Она здесь была на Киевском форуме два месяца назад, кажется. Ее визит был очень продуктивным. Также был визит военного комитета - то есть визит военных представителей всех 29 союзных государств, включая председателя комитета. Они посетили Львов, это было также несколько месяцев назад", - рассказал дипломат.



Итак, по словам Винникова, визиты представителей НАТО в Украину продолжаются.



"Мы надеемся, что на встрече в рамках Ялтинской Европейской Стратегии (YES), которая состоится в сентябре, будет присутствовать представитель НАТО на высшем уровне. Также в этом году запланирован ряд других мероприятий в будущем. Следовательно, есть постоянный приток посетителей высокого уровня (в Украине - ред.)", - добавил он.



Отметим, Ялтинская Европейская Стратегия - это ведущий форум, где обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. Пятнадцатая Ежегодная Встреча YES запланирована на 13 - 15 сентября 2018. Местом ее проведения должен стать "Мистецький Арсенал" в Киеве, говорится на сайте форума.



Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко пригласил французского лидера Эммануэля Макрона посетить Украину.



