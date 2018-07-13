У вересні очікується візит керівництва НАТО до України

"Нещодавно візит в країну здійснила заступник генерального секретаря НАТО (Роуз Геттемюллер – ред.), друга особа в організації. Вона тут була на Київському безпековому форумі два місяці тому, здається. Її візит був дуже продуктивним. Також був візит військового комітету – тобто візит військових представників всіх 29 союзних держав, включаючи голову комітету. Вони відвідали Львів, це було також декілька місяців тому", - розповів дипломат.



Отже, за словами Віннікова, візити представників НАТО до України продовжуються.



"Ми сподіваємось, що на зустрічі в рамках Ялтинської Європейської Стратегії (YES), яка відбудеться у вересні, буде присутній представник НАТО на вищому рівні. Також цього року заплановано ряд інших заходів у майбутньому. Отже, є постійний приплив відвідувачів високого рівня (в Україну – ред.)", - додав він.



Зазначимо, Ялтинська Європейська Стратегія – це провідний форум, де обговорюється європейське майбутнє України в глобальному контексті. 15-а Щорічна Зустріч YES запланована на 13 – 15 вересня 2018 року. Місцем її проведення має стати "Мистецький Арсенал" у Києві, йдеться на сайті форуму.



Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко запросив французького лідера Еммануеля Макрона відвідати Україну.



