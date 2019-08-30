В сентябре боевики на Донбассе проведут учения с привлечением танков и артиллерии - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. На Донбассе командование вооруженных сил РФ продолжает наращивать интенсивность боевой подготовки российских оккупационных войск. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.
"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает наращивать интенсивность боевой подготовки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.
В частности, в соединениях частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ завершается подготовка к проведению в начале сентября этого года батальонных тактических учений с боевой стрельбой с привлечением артиллерийских и танковых подразделений.
Предполагается, что контроль за ходом учений будет осуществлять командование Южного военного округа ВС РФ.
В то же время в разведывательных подразделениях российских оккупационных войск проводится отбор очередной группы кандидатов для направления на курсы снайперской и разведывательной подготовки на территории России.
Напомним, в неподконтрольных правительству Голубовском в Луганской области зафиксировано вызванные обстрелами свежие повреждения на Доме культуры.