У вересні бойовики на Донбасі проведуть навчання із залученням танків і артилерії - розвідка

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. На Донбасі командування збройних сил РФ продовжує нарощувати інтенсивність бойової підготовки російських окупаційних військ. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ продовжує нарощувати інтенсивність бойової підготовки російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у з’єднаннях частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ завершується підготовка до проведення на початку вересня цього року батальйонних тактичних навчань з бойовою стрільбою із залученням артилерійських й танкових підрозділів.

Передбачається, що контроль за ходом навчань здійснюватиме командування Південного військового округу ЗС РФ.

Водночас у розвідувальних підрозділах російських окупаційних військ проводиться відбір чергової групи кандидатів для направлення на курси снайперської та розвідувальної підготовки на території Росії.

Нагадаємо, у непідконтрольному урядові Голубівському у Луганській області зафіксовано спричинені обстрілами свіжі пошкодження на Будинку культури.

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