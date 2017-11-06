В Венецианской комиссии собираются рассмотреть закон об образовании 7-8 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия), скорее всего, обнародует вывод по закону Украины "Об образовании" с 11 декабря, после его рассмотрения во время пленарного заседания 7-8 декабря. Об этом сказал в комментарии УНН член Венецианской космисии Сергей Головатый.
"7-8 декабря состоится пленарное заседание (Венецианской комиссии - ред.). Именно на этом пленарном заседании будет рассматриваться вывод относительно этого дела. А обнародован он будет уже с понедельника, с 11 числа. Комиссия публикует все решения, которые она приняла накануне", - сказал он.
С.Головатый не исключил, что на это заседание Венецианской комиссии будет приглашен представитель Министерства образования и науки Украины.
Напомним, 31 октября министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала экспертам Венецианской комиссии о языковой статье закона об образовании.
Как сообщал УНН, 5 сентября народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом проект закона "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский. 25 сентября Президент Украины Петр Порошенко его подписал.