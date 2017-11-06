У Венеційській комісії збираються розглянути закон про освіту 7-8 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія), швидше за все, оприлюднить висновок щодо закону України "Про освіту" з 11 грудня, після його розгляду під час пленарного засідання 7-8 грудня. Про це сказав у коментарі УНН член Венеційської космісії Сергій Головатий.
"7-8 грудня відбудеться пленарне засідання (Венеційської комісії – ред.). Саме на цьому пленарному засідання буде розглядатися висновок стосовно цієї справи. А оприлюднений він буде вже з понеділка, з 11 числа. Комісія оприлюднює всі рішення, які вона ухвалила напередодні", - сказав він.
С.Головатий не виключив, що на це засідання Венеціанської комісії буде запрошений представник Міністерства освіти і науки України.
Нагадаємо, 31 жовтня міністр освіти і науки України Лілія Гриневич розповіла експертам Венеційської комісії про мовну статтю закону про освіту.
Як повідомляв УНН, 5 вересня народні депутати України ухвалили в другому читанні та в цілому проект закону "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська. 25 вересня Президент України Петро Порошенко його підписав.