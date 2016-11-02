В Венеции введут лимит на количество туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Власти Венеции вернулась к обсуждению введения ограничений на количество туристов в городе, передает УНН со ссылкой на La Stampa.
"Мы ищем оптимальное решение. Но мы находимся на пороге революционного решения... комиссии анализируют все детали проекта. Мы надеемся улучшить качество жизни и жителей, и гостей города", - заявила советник города по туризму Паола Мар.
Подробности проекта пока не разглашаются, итоговый вариант будет объявлен в начале 2017 года. Уже летом 2017 года лимит на туристов может вступить в силу.
По данным издания, идея введения турникетов на въезде в город является утопией. Возможно, город будет использовать систему онлайн-бронирования посещений, чтобы контролировать количество туристов.
Отмечается, что в Венеции невозможно реализовать контроль, который, например, был введен в итальянском национальном парке Чинкве Терре. Там введена билетная система.
"Венеция красивая всегда, но трудно оценить эту красоту, когда вы видите только чужие лица и головы. Но мы не можем просто "закрыть" город", - отметила П.Мар.
В ноября 2014 года большим круизным лайнерам запретили заходить в порт Венеции.