У Венеції введуть ліміт на кількість туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Влада Венеції повернулася до обговорення введення обмежень на кількість туристів в місті, передає УНН із посиланням на La Stampa.
“Ми шукаємо оптимальне рішення. Але ми знаходимося на порозі революційного рішення... комісії аналізують всі деталі проекту. Ми сподіваємося поліпшити якість життя і жителів, і гостей міста”, — заявила радник міста по туризму Паола Мар.
Подробиці проекту поки не розголошуються, підсумковий варіант буде оголошений на початку 2017 року. Уже влітку 2017 ліміт на туристів може вступити в силу.
За даними видання, ідея введення турнікетів на в’їзді в місто є утопією. Можливо, місто буде використовувати систему онлайн-бронювання відвідувань, щоб контролювати кількість туристів.
Відзначається, що в Венеції неможливо реалізувати контроль, який, наприклад, був введений в італійському національному парку Чінкве Терре. Там введена квиткова система проходу на стежки.
“Венеція красива завжди, але важко оцінити цю красу, коли ви бачите тільки чужі обличчя і голови. Але ми не може просто „закрити“ місто”, — зазначила П.Мар.
У листопаді 2014 року великим круїзним лайнерам заборонили заходити в порт Венеції.