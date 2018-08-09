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В Венесуэле выдали ордер на арест депутата от оппозиции по делу о покушении на Мадуро

Киев • УНН

 • 9482 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Верховный суд Венесуэлы в среду выдал ордер на арест оппозиционного депутата Национальной ассамблеи (парламента) Хулио Борхеса по подозрению в участии в покушении на президента Николаса Мадуро. Решение высшей судебной инстанции было обнародовано на её Facebook-странице, передает УНН.

В Венесуэле выдали ордер на арест депутата от оппозиции по делу о покушении на Мадуро

Суд признал, что существуют “доказательства, подтверждающие его ответственность” в совершении таких преступлений, как “измена родине” и “попытка умышленного убийства гражданина Николаса Мадуро”, говорится в документе.

Также высшая судебная инстанция позволила оставить под стражей оппозиционного депутата Национальной ассамблеи (парламента) Хуана Рекесенса по подозрению в участии в покушении на президента Николаса Мадуро 4 августа.

“Пленум Верховного суда <...> признал правильным привлечение к судебной ответственности гражданина Хуана Карлоса Рекесенса Мартинеса, определив, что существует достаточно подтверждений, чтобы оценить его причастность к совершению преступлений, — написал в Twitter глава ВС Майкел Морено. — ВС признал, что он был задержан на месте преступления и было дано указание удерживать его под стражей органами государственной безопасности”.

Депутаты парламента Хуан Рекесенс и Хулио Борхес были упомянуты в числе причастных к покушению на президента Николаса Мадуро 4 августа одним из задержанных по этому делу. Видеозапись заявления была обнародована во вторник вечером.

Практически одновременно Рекесенс был задержан 14-й сотрудниками Боливарианской службы национальной разведки, его местонахождение неизвестно. Борхес назвал инцидент “беспределом”.

Напомним, покушение на Мадуро с использованием нескольких беспилотников со взрывчаткой было совершено в момент, когда глава государства выступал в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Беспилотники были обезврежены. Семеро сотрудников силовых структур получили ранения, Мадуро и члены высшего руководства страны не пострадали.

Президент Венесуэлы в субботнем обращении к нации заявил, что несколько участников покушения уже задержаны, и обвинил в причастности к событию “венесуэльских правых вместе с колумбийскими ультраправыми” и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Кроме того, Мадуро предположил, что часть из тех, кто планировал убить его, проживающих в США.

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