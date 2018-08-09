У Венесуелі видали ордер на арешт депутата від опозиції у справі про замах на Мадуро
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Верховний суд Венесуели в середу видав ордер на арешт опозиційного депутата Національної асамблеї (парламенту) Хуліо Борхеса за підозрою в участі в замаху на президента Ніколаса Мадуро. Рішення вищої судової інстанції було оприлюднено на її Facebook-сторінці, передає УНН.
Суд визнав, що існують “докази, які підтверджують його відповідальність” у скоєнні таких злочинів, як “зрада батьківщині” і “спроба навмисного вбивства громадянина Ніколаса Мадуро”, йдеться в документі.
Також вища судова інстанція дозволила залишити під вартою опозиційного депутата Національної асамблеї (парламенту) Хуана Рекесенса за підозрою в участі в замаху на президента Ніколаса Мадуро 4 серпня.
“Пленум Верховного суду <...> визнав правильним залучення до судової відповідальності громадянина Хуана Карлоса Рекесенса Мартінеса, визначивши, що існує достатньо підтверджень, щоб оцінити його причетність до скоєння злочинів, — написав у Twitter голова ВС Майкель Морено. — ВС визнав, що він був затриманий на місці злочину і було видано вказівку утримувати його під вартою органами державної безпеки ”.
Депутати парламенту Хуан Рекесенс і Хуліо Борхес були згадані в числі причетних до замаху на президента Ніколаса Мадуро 4 серпня одним із затриманих у цій справі. Відеозапис заяви була оприлюднена у вівторок увечері.
Практично одночасно Рекесенс був затриманий 14-ю співробітниками Боліваріанської служби національної розвідки, його місцезнаходження невідоме. Борхес назвав інцидент “свавіллям”.
Нагадаємо, замах на Мадуро з використанням декількох безпілотників зі вибухівкою було скоєно в момент, коли глава держави виступав в Каракасі на церемонії на честь 81-ї річниці створення Національної боліваріанської гвардії. Безпілотники були знешкоджені. Семеро співробітників силових структур отримали поранення, Мадуро і члени вищого керівництва країни не постраждали.
Президент Венесуели в суботньому зверненні до нації заявив, що кілька учасників замаху вже затримані, і звинуватив у причетності до події “венесуельських ультраправих разом із колумбійськими ультраправими” і президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса. Крім того, Мадуро припустив, що частина з тих, хто планував убити його, проживають в США.