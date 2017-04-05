В Венесуэле во время протестов полиция применила слезоточивый газ: пострадали 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Каракасе, во время одного из антиправительственных выступлений, произошла стычка между протестующими и полицией. Девять участников акции получили ранения, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Одному из участников протеста прострелили ногу, угрозы для его жизни нет. Участники демонстрации бросали в полицию камни. Полицейские отвечали слезоточивым газом.
Всего в массовых выступлениях приняли участие около тысячи человек.
Жена заключенного в тюрьме лидера оппозиции Леопольдо Лопеза сказала, что полицейские использовали бомбы со слезоточивым газом.
“Это было, как боевые действия”, — сказала она.
Напомним, что на прошлой неделе Верховный суд Венесуэлы наделил главу государства Николаса Маудро возможностью действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя полномочия высшего законодательного органа до тех пор, пока будет сохраняться “ситуация неуважения” по отношению к судебной власти . Позже Верховный суд учел призыв Совета безопасности Венесуэлы и пересмотрел решение, касающееся парламента.