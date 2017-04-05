У Венесуелі під час протестів поліція застосувала сльозогінний газ: постраждали 9 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Каракасі, під час одного з антиурядових виступів, відбулася сутичка між протестувальниками та поліцією. Дев'ять учасників акції отримали поранення, передає УНН з посиланням на Reuters.
Одному з учасників протесту прострелили ногу, загрози для його життя немає. Учасники демонстрації кидали в поліцію каміння. Поліцейські відповідали сльозогінним газом.
Загалом у масових виступах взяли участь близько тисячі осіб.
Дружина ув’язненого у в’язниці лідера опозиції Леопольдо Лопеза сказала, що поліцейські використовували бомби зі сльозогінним газом.
“Це було, як бойові дії”, — сказала вона.
Нагадаємо, що минулого тижня Верховний суд Венесуели наділив главу держави Ніколаса Маудро можливістю діяти фактично в обхід парламенту, а також оголосив про те, що бере на себе повноваження вищого законодавчого органу до тих пір, поки буде зберігатися “ситуація неповаги” по відношенню до судової влади. Пізніше Верховний суд зважив на заклик Ради безпеки Венесуели і переглянув рішення, що стосується парламенту.