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В Великобритании выпустят бюсты Фредди Меркьюри на 1 миллион фунтов стерлингов

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Британская компания Mackenzie & Son подписала соглашение на 1 миллион фунтов стерлингов с американской компанией Bravado на изготовление и продажу бюстов лидера группы "Queen" Фредди Меркьюри. Об этом пишет информационный сайт государственного сектора Соединенного Королевства, передает УНН.

В Великобритании выпустят бюсты Фредди Меркьюри на 1 миллион фунтов стерлингов

Как сообщает производитель, все средства, вырученные от продажи сувенира, пойдут на благотворительность. В частности, на программу по борьбе с ВИЧ/СПИД фонда Mercury Phoenix Trust.

Стоимость бюста будет варьироваться от 1 тыс. 875 фунтов стерлингов до 3 тыс. 700 фунтов стерлингов в зависимости от размера (55,5 - 110 тыс. грн).

Напомним, барабанщик "Queen" Роджер Тейлор собирает молодых музыкантов для трибьют-группы, которая будет исполнять хиты легендарного рок-коллектива.

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