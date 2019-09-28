У Великій Британії випустять бюсти Фредді Меркьюрі на 1 мільйон фунтів стерлінгів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Британська компанія Mackenzie & Son підписала угоду на 1 мільйон фунтів стерлінгів з американською компанією Bravado на виготовлення і продаж бюстів лідера групи "Queen" Фредді Меркьюрі. Про це пише інформаційний сайт державного сектора Сполученого Королівства, передає УНН.
Як повідомляє виробник, всі кошти, виручені від продажу сувеніра, підуть на благодійність. Зокрема, на програму по боротьбі з ВІЛ/СНІД фонду Mercury Phoenix Trust.
Вартість бюста буде варіюватися від 1 тис. 875 фунтів стерлінгів до 3 тис. 700 фунтів стерлінгів в залежності від розміру (55,5 - 110 тис. грн).
Нагадаємо, барабанщик "Queen" Роджер Тейлор збирає молодих музикантів для триб'ют-гурту, який буде виконувати хіти легендарного рок-колективу.