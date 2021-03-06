В Великобритании беглый преступник попался полиции из-за игры Call of Duty

Детали

Инцидент произошел в центре Бирмингема 13 января. Клинт и его друг привлекли внимание полицейских тем, что центр города в локдаун был пустым, а они ходили от магазина к магазину.

Когда полицейский спросил у Клинта, почему он здесь гуляет, тот ответил, что не может сидеть взаперти без дела и ищет новую Call of Duty. Полицейский начал рассказывать Клинту, что в локдаун гулять неуместно, и получил удар в пах. Клинту не повезло - после удара он резко дернулся вперед и поскользнулся, что позволило полицейским его задержать.

В комментарии Sky News один из руководителей полиции заявил, что идея Клинта приехать в центр в декабре была "идиотским решением". Теперь он вернется в тюрьму.

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