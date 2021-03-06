У Великій Британії злочинець-утікач попався поліції через гру Call of Duty

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Інцидент стався в центрі Бірмінгему 13 січня. Клінт і його друг привернули увагу поліцейських тим, що центр міста у локдаун був порожнім, а вони ходили від магазину до магазину.

Коли поліцейський запитав у Клінта, чому він тут гуляє, той відповів, що не може сидіти під замком без діла і шукає нову Call of Duty. Поліцейський почав розповідати Клінту, що в локдаун гуляти недоречно, і отримав удар в пах. Клінту не пощастило — після удару він різко смикнувся вперед і послизнувся, що дозволило поліцейським його затримати.

У коментарі Sky News один з керівників поліції заявив, що ідея Клінта приїхати в центр по гру була "ідіотським рішенням". Тепер він повернеться до вʼязниці.

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